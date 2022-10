Trovati in giro con dei coltelli: scattano due denunce

Trovati in giro, con dei coltelli in tasca, per le strade di Agrigento e Porto Empedocle. La scoperta nel corso di controlli effettuati dai carabinieri. Due persone sono state denunciate, in stato di libertà, alla Procura della Repubblica, per porto di armi od oggetti atti ad offendere.

Ad Agrigento, a finire nei guai un ventiquattrenne, a cui i carabinieri del nucleo Operativo e Radiomobile hanno sequestrato un coltello a serramanico di 10 centimetri.

A Porto Empedocle, invece, i militari della Stazione cittadina, hanno “pizzicato” un disoccupato quarantenne che, in piazzetta Luca Crescente, aveva un coltello a serramanico di 18,5 centimetri. In quest’ultimo caso, l’arma bianca è saltata fuori durante una perquisizione veicolare.