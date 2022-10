Brucia una Bmw X5 di un disoccupato. Mistero sulle cause

Completamente carbonizzata da un incendio una Bmw X5, di proprietà di un pensionato grottese, di fatto in uso al figlio, quarantanovenne, di Racalmuto, disoccupato. E’ accaduto nella notte fra venerdì e ieri, in contrada “Confine”, fra Grotte e Racalmuto. Sul posto si sono precipitati i vigili del fuoco del distaccamento di Canicattì, e i carabinieri che hanno, naturalmente, subito avviato le indagini.

Completata l’opera di spegnimento, i pompieri e i militari dell’Arma, hanno effettuato un sopralluogo. Accanto alla Bmw non sono state trovate tracce di liquido infiammabile o bottigliette sospette. Elementi per parlare fin da subito di un rogo dalla natura dolosa. Le cause dell’incendio sono ancora da accertare.