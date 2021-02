Trovati 100 piccoli scavi per trovare reperti, tombaroli in azione in sito archeologico

Tombaroli in azione nella zona archeologica denominata “Eraclea Minoa”, nell’area attorno all’anfiteatro, in territorio di Cattolica Eraclea. Non è la prima volta che accade, orami succede da anni.

Nell’ultimo raid i responsabili si sono intrufolati nell’area recintata, ed hanno praticato 100 piccoli “fossetti” nel terreno, verosimilmente, anche se non vi è alcuna certezza, riuscendo o meno, ad asportare uno o più reperti archeologici. La zona è ricca di reperti storici.

Indagini sono in corso da parte dei carabinieri della Stazione di Cattolica Eraclea, e dei loro colleghi della Compagnia di Agrigento. Una delle poche certezze, al momento, resta che i ladri di reperti archeologici, entrano in azione approfittando di aree archeologiche difficili da controllare, in alcuni casi abbandonate o prive di vigilanza o impianti di sorveglianza.

Per l’area di Eraclea Minoa, lo scorso febbraio, il Parco archeologico Valle dei Templi ha aggiudicato i lavori per la collocazione, di un impianto di videosorveglianza.