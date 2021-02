Botte da orbi fra tre donne, la polizia riporta la calma

Se le sono date di santa ragione, per futili motivi, forse riconducibili a questioni personali. Protagoniste tre donne, di 36, 30 e 29 anni, di nazionalità rumena, domiciliati da tempo ad Agrigento. La zuffa si è verificata, in una traversa della via Callicratide, nella zona a valle della stazione ferroviaria.

Dopo una accesa discussione, le tre protagoniste sono passate a qualche spintone, poi alle vie di fatto. La lite stava degenerando ancora di più. Le grida sono state udite dai residenti della zona, che si sono immediatamente affacciati ai balconi e finestre di casa, per capire cosa stesse accadendo.

Immediata è partita la segnalazione al centralino del 112. Sul posto i poliziotti della sezione Volanti, che in poco tempo hanno ripristinato l’ordine. A parte l’aggressività, che hanno espresso le tre donne, nessuna delle partecipanti ha riportato ferite. Gli agenti hanno raccolto i racconti delle tre, ed hanno avviato le indagini.