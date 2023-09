Nella cassetta della posta, davanti la sua residenza nelle vicinanze di San Leone, ha trovato un involucro di stoffa gialla con all’interno una pistola revolver, calibro 6, “Flobert”, e nel tamburo 7 cartucce. Un’arma con matricola abrasa che è stata subito sequestrata dalla polizia che si sta occupando dell’inchiesta. Quasi sicuramente si tratta di un avvertimento quello che è stato recapitato, domenica mattina, ad un professionista ultrasessantenne agrigentino.

La Procura della Repubblica di Agrigento, subito notiziata dell’accaduto, ha aperto un fascicolo d’inchiesta. Difficile, al momento, dare una spiegazione sulla provenienza dell’arma che, ed è stata presa in consegna dal personale di polizia Scientifica. La pistola nelle prossime ore sarà sottoposta a tutte le verifiche tecnico – balistiche del caso per capire se vi siano delle impronte, o se sia già stata utilizzata in eventi delittuosi.