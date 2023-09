I carabinieri del Nas di Palermo hanno continuato ad ispezionare bar, ristoranti e pizzerie di Lampedusa e sono saltate fuori altre irregolarità. Altri prodotti ittici sono stati sequestrati perché privi di qualsiasi documento che ne attestasse la tracciabilità, quattro tra ristoratori e proprietari di bar denunciati alla Procura della Repubblica, un locale in parte abusivo chiuso e multe per migliaia e migliaia di euro. Ai 140 chilogrammi di carne e pesce sequestrati appena poche ore prima, nell’ultima tornata di controlli, gli specialisti dell’Arma hanno posto sotto sequestro 38 chili di prodotti ittici privi dell’obbligatoria tracciabilità in un ristorante – pizzeria e in un ristorante – bar.

Il proprietario della prima attività lavorativa, è stato anche denunciato per avere omesso di predisporre il documento di valutazione dei rischi riguardante la sicurezza e la salute dei lavoratori e per mancanza di idonei presidi antincendio con la presenza di estintori scaduti di validità. Inoltre nei due locali è stato accertato come gli spazi attigui fossero stati adibiti a deposito in assenza di registrazione sanitaria. I due esercenti sono stati multati 3.000 euro ciascuno.

In un chiosco – bar, invece, i militari dell’Arma hanno riscontrato che venivano somministrati alimenti e bevande di tipologia “B” in assenza di autorizzazione nonché che era stato attivato un laboratorio per la preparazione di panini e prodotti di gastronomia in assenza della prescritta registrazione sanitaria. Al titolare sono state comminate sanzioni per ben 8.000 euro. Il Comune di Lampedusa, notiziato dell’ispezione e delle irregolarità emerse, ha emesso un ordine di cessazione dell’attività al commercio.Infine una 27enne, un 63enne e un 49enne, titolari di due ristoranti e un bar, sono stati denunciati, poiché avevano omesso di approndare il documento di valutazione dei rischi riguardante la sicurezza e la salute dei lavoratori – dipendenti.