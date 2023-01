Trova l’auto con le 4 gomme tagliate e un biglietto di offese

Qualcuno ha tagliato le quattro ruote di un’autovettura Fiat Panda, mentre era regolarmente parcheggiata nel centro di Agrigento, ed ha lasciato anche un biglietto sul tergicristallo con offese pesantissime. E’ successo nelle ore notturne.

A fare la scoperta, l’indomani mattina, è stato il proprietario, un agrigentino sessantasettenne che, non ha potuto far altro che presentarsi dalla polizia per denunciare quanto aveva subito. Il danneggiamento è stato mirato.

Gli agenti della sezione Volanti hanno avviato le indagini, ed effettuato il sopralluogo nella zona per verificare la presenza o meno di impianti di videosorveglianza pubblici o privati. Sulla vicenda non trapela null’altro.