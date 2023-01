Territorio setacciato palmo a palmo: raffica di multe

I poliziotti del Commissariato di Licata, che è coordinato dal vice questore Cesare Castelli, unitamente al personale del reparto Prevenzione crimine di Palermo e della polizia Stradale, per la seconda settimana consecutiva, su disposizione del questore di Agrigento Rosa Maria Iraci, hanno effettuato un maxi controllo straordinario del territorio. Non sono mancate le denunce e le sanzioni, anche ad esercizi commerciali.

Un licatese è stato trovato a guidare nonostante gli fosse stata ritirata la patente. Essendo stato “pizzicato” per la seconda volta, è stato denunciato in stato di libertà alla Procura di Agrigento. Sanzionato, per irregolarità amministrative, il titolare di un bar, dovrà pagare 1.032 euro. Tante le multe per automobilisti e centauri, che non hanno rispettato le norme del Codice della strada.

Gli agenti hanno contravvenzionato anche le auto lasciate parcheggiate nei posti riservati ai disabili, ma la raffica di controlli ha permesso di scovare automobilisti in giro con veicoli senza assicurazione.