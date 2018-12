Ladro in casa, mamma afferra il figlio e fugge via. Stessa cosa il malvivente che si era intrufolato in una villetta del Parco Angeli forse pensando che non ci fosse nessuno in casa. La donna,una volta lontano dall’appartamento ha chiamato il 113 e, immediatamente, sul posto si sono precipitate le pattuglie della sezione “Volanti” della Questura. La polizia ha immediatamente iniziato le ricerce, ma dell’uomo nessuna traccia.