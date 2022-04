Trova bossolo senza ogiva: avvertimento per un 32enne ai domiciliari

Ha rinvenuto sul balcone di casa un bossolo senza ogiva calibro 8, per pistola. Nel mirino di uno o più sconosciuti, è finito un trentaduenne favarese che è, al momento, agli arresti domiciliari. Ad intervenire, dietro la segnalazione, sono stati i carabinieri della Tenenza di Favara che, quale primo passaggio hanno sequestrato il bossolo, e avvisato la Procura della Repubblica. Sulla vicenda è stata avviata l’attività investigativa. Nessuno nella zona avrebbe sentito uno sparo. Come il bossolo esploso sia finito sul balcone del trentaduenne lo stanno cercando di accertare i militari dell’Arma. Privilegiata la pista di un avvertimento, anche se non vengono escluse altre ipotesi.