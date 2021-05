Troppi clienti all’interno delle attività, chiusi bar e ristorante

Troppi clienti all’interno degli esercizi pubblici. Il personale della squadra Amministrativa della Questura di Agrigento, ha chiuso un bar, e un ristorante-pizzeria, a San Leone, per violazioni delle regole anti-Covid-19. I titolari delle due attività commerciali, in entrambi i casi, non assicuravano lo svolgimento in condizioni di sicurezza.

Nello specifico all’interno di un bar, nonostante il cartello di affluenza massima, posto all’esterno del locale, riportasse il numero di 6 persone, il titolare ne consentiva l’accesso a 21, in violazione alle disposizioni per il contenimento dell’epidemia da Covid-19 in “area arancione” e pertanto si procedeva ad elevare il verbale di contestazione di illecito amministrativo, in violazione della vigente normativa, ed applicata la sanzione accessoria della chiusura provvisoria di 3 giorni.

Nella stessa serata, sempre in quella località balneare, effettuava un secondo controllo in un ristorante e pizzeria, e riscontrava che il titolare non ottemperava a porre all’ingresso del locale pubblico il cartello, riportante il numero massimo di persone ammesse contemporaneamente all’interno, e che nella circostanza erano presenti 18 avventori. Al titolare veniva contestato l’illecito amministrativo, ed applicata la sanzione accessoria della chiusura provvisoria di tre giorni.