5 film che hanno fatto la storia del cinema

Tra premi Oscar e Golden Globe, sono tantissimi i film che hanno portato a casa prestigiosi riconoscimenti e che, nello stesso tempo, sono stati acclamati tanto dal pubblico quanto dalla critica. Ma quali sono, invece, i film che hanno davvero fatto la storia del cinema? Al riguardo c’è da dire, allo stesso modo, che la lista è lunga, ma ci sono comunque alcune pellicole che rappresentano per il cinema, in tutto e per tutto, delle vere e proprie pietre miliari.

Per esempio, chi ama giocare a Book of Ra di sicuro avrà visto film cult come The Gambler, pellicola del 2014 che è il remake di ‘40.000 dollari per non morire’ del 1974. Tra gli altri film che hanno fatto la storia del cinema, inoltre, meritano di certo di essere citati 8 e 1/2 di Federico Fellini, Quarto Potere di Orson Welles, Shining di Stanley Kubrick e Pulp Fiction di Quentin Tarantino.

8 e 1/2 di Federico Fellini, tra le migliori pellicole di tutti i tempi

Co-sceneggiato e diretto da Federico Fellini, 8 e 1/2 del 1963 è uno dei capolavori del cinema italiano. La pellicola, che è considerata tra le migliori di tutti i tempi, ancora oggi è fonte di ispirazione da parte di registi in Italia come all’estero. Il film 8 e 1/2 ha vinto nel 1964 due premi Oscar, uno per il migliore film straniero, ed una statuetta per i migliori costumi.

Quarto Potere di Orson Welles tra i film americani più importanti di sempre

Diretto e interpretato da Orson Welles, Quarto potere è un film del 1941 vincitore di un premio Oscar per la migliore sceneggiatura originale dopo aver ricevuto ben nove nomination. Un solo premio per un film che al tempo non ebbe un grande successo di pubblico per il suo stile troppo innovativo, ma poi nel tempo è stato ampiamente rivalutato. Non a caso, l’American Film Institute ha inserito Quarto potere tra i cento film americani più importanti.

Shining di Stanley Kubrick, il cult movie horror con Jack Nicholson

Shining di Stanley Kubrick, che è tratto dal romanzo omonimo che è stato scritto da Stephen King, è un cult movie considerato, non a caso, tra i migliori film della storia per il genere horror. In shining, nel ruolo di Jack Torrance, l’interpretazione di Jack Nicholson è a dir poco sublime. Al punto che ancora oggi tanti critici cinematografici ritengono che l’interpretazione di Nicholson in Shining sia stata una delle sue migliori di sempre.

Pulp Fiction di Quentin Tarantino, Palma d’oro al festival di Cannes

Un po’ noir, ed un po’ commedia a sfondo drammatico ed a tratti anche thriller, Pulp Fiction di Quentin Tarantino è un film del 1994 che l’anno dopo portò a casa l’Oscar per la migliore sceneggiatura originale. Nel film figura un cast davvero di prim’ordine a partire dalla coppia spietata formata da John Travolta e da Samuel L. Jackson, e passando per Uma Thurman e per Bruce Willis. Sempre nel 1994, inoltre, il film Pulp Fiction è stato Palma d’oro al festival di Cannes.