Si è conclusa la XXVIII edizione del Trofeo Travelgate di padel amatoriale, un torneo che vanta una lunga tradizione, come pochi in tutta la regione. L’edizione 2025 bis, dopo la prima tappa a Selinunte, si è svolta nello splendido scenario del Pollina Resort Mangia’s, uno dei posti più rinomati di tutta la Sicilia. Ad aggiudicarsi questa edizione extra del torneo è stata la coppia formata da Alfonso Palmisano e Claudia Sollano che, in una finale molto equilibrata, ha superato soltanto al supertiebreak, la coppia formata da Salvo Di Benedetto e Caterina Capraro.

Premi per tutti i finalisti compresi i voucher per la partecipazione alla prossima edizione (2026) del trofeo Travelgate, del quale non si conosce ancora la data e il luogo di svolgimento. “Archiviamo questa ennesima edizione – ha dichiarato Gero Bellavia, organizzatore del torneo – che ancora una volta è riuscita a legare la passione sportiva con la voglia di rilassarsi e trascorrere un week-end fantastico. Siamo appena tornati, ma già stiamo pensando alla nuova edizione; il nostro torneo è itinerante e stiamo pensando a una location che possa soddisfare le esigenze di tutti: sportivi, familiari e semplici villeggianti del week-end”.

