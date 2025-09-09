I ladri hanno colpito nuovamente in città, questa volta, riuscendo a fare razzia nell’appartamento di una pensionata ottantunenne che vive da sola: sono spariti monili d’oro e altri preziosi per 2.000 euro. Ancora una volta la vittima è un’anziana, la categoria certamente più a rischio. Il furto è avvenuto, lo scorso venerdì pomeriggio, al terzo piano di uno stabile di via Regione Siciliana nei pressi del Quadrivio Spinasanta. Non sono stati rinvenuti, da parte dei carabinieri, segni di effrazione da scasso.

Resta il mistero di come i malviventi siano riusciti ad entrare, a meno che non sia stata utilizzata la cosiddetta “chiave bulgara”. È certamente da escludere l’azione di un balordo. Di fatto, chi è penetrato nell’immobile era sicuro che la signora non ci fosse. Nessuno dei vicini pare aver visto movimenti sospetti. Magari le abitudini dell’anziana potrebbero essere state studiate da chi ha effettuato il “colpo”, in maniera da sapere quanti minuti c’erano per poter agire indisturbati.

Di fatto, quando la pensionata è tornata a casa ha trovato i cassetti aperti, alcuni ambienti a soqquadro e l’amara sorpresa. Oltre al danno economico si somma quello affettivo che aveva l’oro di famiglia sottratto. Per risalire agli autori del furto sono in corso le indagini dei militari. Non è escluso che la “mano” criminale sia la stessa di altri analoghi episodi.

