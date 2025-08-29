Tripudio di sapori e profumi ieri sera al Kalat Fest di Terra e di Mare a Siculiana Marina, l’evento conclusivo dell’Estate Mediterranea tra le tappe del tour “Le vie del cibo e della lunga vita”. L’appuntamento si rinnova stasera (venerdì 29 agosto) nella piazza Don Giustino del borgo marinaro che ospita numerosi stand di street food con proposte culinarie da tutta l’isola: mare, terra e passione siciliana.

Ad allietare la serata la musica della Street Band e dei Tintinnabula. Stasera le celebrazioni per San Pietro con un momento di preghiera e la processione del simulacro tra le stradine del borgo. L’iniziativa è promossa dall’associazione Luci nel Borgo e del comune di Siculiana e il supporto dell’assessorato regionale all’Agricoltura.

