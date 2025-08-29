Serata all’insegna della cultura e della letteratura ad Agrigento, dove il Club Inner Wheel ha accolto la scrittrice Valeria Mancarella per la presentazione del suo ultimo romanzo, “Per un valido motivo”. L’incontro, organizzato nell’ambito della vetrina letteraria promossa dal Club, si è svolto nella suggestiva cornice del giardino di Casa di Mammì, in via Panoramica dei Templi, registrando una partecipazione attenta e numerosa.

L’evento, aperto al pubblico, ha rappresentato un’occasione di confronto e approfondimento, centrando l’obiettivo del Club: coniugare impegno sociale e promozione culturale attraverso incontri di qualità. A fare gli onori di casa è stata la presidente del Club Inner Wheel di Agrigento, Patrizia Di Giovanni Vitellaro, che ha sottolineato il valore dell’iniziativa.

«Abbiamo scelto di presentare questo romanzo – ha spiegato la presidente – perché riteniamo che la cultura debba essere un servizio, un ponte tra le persone. Valeria Mancarella, con la sua scrittura intensa e autentica, riesce a toccare corde profonde dell’animo umano e a stimolare una riflessione, sia personale che sociale».

Il romanzo di Mancarella, già apprezzato da critica e lettori, si distingue per la capacità di indagare con sensibilità e rigore i rapporti interpersonali, all’interno di una narrazione moderna ma radicata in una solida formazione umanistica. L’autrice, insegnante di professione, fonde nella sua scrittura esperienza, cultura e una spiccata attenzione per le dinamiche relazionali.

La presentazione è stata arricchita da interventi e momenti di dialogo con il pubblico, offrendo spunti di riflessione su temi universali, affrontati nel libro con uno stile accessibile ma profondo.

La serata si è conclusa con una conviviale informale, che ha favorito ulteriori scambi e conversazioni in un clima sereno e partecipato.

Con questo appuntamento, il Club Inner Wheel di Agrigento conferma il proprio ruolo di promotore attivo di iniziative culturali di qualità, contribuendo a rafforzare il tessuto sociale della città attraverso momenti di dialogo, condivisione e crescita collettiva.

Segui il canale AgrigentoOggi su WhatsApp