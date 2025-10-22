Il Re di Girgenti triplica: nuova apertura in via Gioeni, il brand cresce ancora

Per i nostalgici è ancora Palazzo Standa, per i più giovani accanto alla Conad: il cuore di Agrigento torna a profumare di Sicilia grazie a una nuova sfida firmata Alfonso Sanfilippo.

L’imprenditore che ha già rilanciato il ristorante della Valle dei Templi e la gastronomia di Viale dei Giardini a San Leone, oggi mette la sua firma su un’altra realtà destinata a diventare punto di riferimento: “Il Re di Girgenti – Gastronomia Pizzeria” di via Gioeni.

Uno spazio che racconta la Sicilia vera, quella dell’accoglienza, del gusto e dei sapori autentici. Gli arredi sono un omaggio al Made in Sicily: sedie colorate, tavoli rivestiti con fantasie che richiamano le maioliche dell’isola, luci in fibra naturale che creano atmosfere calde e familiari. E poi i panieri antichi in vetrina, veri e propri pezzi di memoria che diventano elemento d’arredo e simbolo di identità.

Ma la vera essenza è nel piatto: gastronomia di qualità, concretezza e tradizione. Dalle paste fresche ai piatti del giorno, fino alla pizza, proposta con l’inconfondibile tocco del marchio “Il Re di Girgenti”, ormai sinonimo di bontà e affidabilità.

Come sempre ad affiancarlo c’è ancora Francesco Di Caro cuoco che seguendo la sua grande passione per la cucina, ha acquisito esperienze all’estero e nel gruppo Perbellini, tra Milano e Bovo Marina, prima di coordinare la cucina della Gastronomia di San Leone.

Un locale che guarda al futuro con i piedi ben piantati nella tradizione, in una location che profuma di rinascita e di centro città vivo.

Una scommessa già vinta da chi, come Alfonso Sanfilippo, ha fatto del buon gusto e della passione per la ristorazione il proprio marchio di fabbrica. E le sorprese non finiscono qui: presto un nuovo annuncio andrà a consolidare ulteriormente il marchio “Il Re di Girgenti”.

📍 Via Gioeni, Agrigento – Palazzo Standa (per i vecchi come noi)

🕒 Aperti tutti i giorni, a pranzo e a cena

🍕 Il Re di Girgenti – Gastronomia Pizzeria

Un nome, una garanzia.

