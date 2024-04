Chi non ricorda la buona cucina della nonna? Quella della domenica in cui la tavola era imbandita con mille prelibatezze: la parmigiana, le polpette al sugo, i cavatelli pomodoro e melanzane, il pasticcio di lasagne e tanti altri piatti che solo al pensiero ci fanno venire l’acquolina in bocca. Di certo erano altri tempi, ritmi più lenti, e c’era il tempo anche per stare dietro ai fornelli. Oggi la vita è cambiata; ritmi frenetici spesso non consentono di occuparsi della cucina. Non solo per i nostalgici dei piatti tradizionali, ma anche per chi di tempo non ne ha, ma non vuole rinunciare ad assaporare ricette gustose c’è “Il Re di Girgenti Gastronomia”. Alfonso Sanfilippo dopo il successo del suo ristorante “Il Re di Girgenti” con vista sulla Valle dei Templi, ha voluto investire tutta la sua passione anche per la buona cucina “casereccia” in una nuova gastronomia nel centralissimo Viale dei Giardini a San Leone. Ad affiancarlo in questa nuova avventura il suo socio Francesco Di Caro giovane cuoco che seguendo la sua grande passione per la cucina, ha acquisito esperienze all’estero e negli ultimi anni nel gruppo Perbellini, tra Milano e Bovo Marina. Oggi nella cucina de “Il Re di Girgenti Gastronomia” preparara con maestria le svariate ricette della tradizione agrigentina.”Francesco ed io amiamo la buona cucina tradizionale in maniera spasmodica. È stato proprio Francesco a spingermi in questo nuovo progetto – ha spiegato Alfonso. È un bravissimo cuoco e lavora con grande dedizione. Ha aggiunto. I suoi sono tutti piatti genuini e gustosi ed inoltre sani. Troverete di tutto, dai primi ai secondi piatti di carne e pesce con vari tipi di contorni. Noi utilizziamo soltanto prodotti di qualità. È una cucina per buongustai, vi sentirete proprio come a casa della nonna” – ha concluso Alfonso Sanfilippo. Non resta quindi che andare a provare di persona, scegliendo se portare tutto a casa o fermarsi a consumare negli accoglienti locali a due passi dal mare di San Leone.