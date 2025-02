Torna il treno degli emigrati. E questa volta i viaggi saranno almeno due per riportare nell’Isola gli studenti e i lavoratori fuori sede, soprattutto quelli che vivono nel Nord Italia. Il primo viaggio del Sicilia Express, così si chiamava il convoglio inaugurato a Natale, avverrà per Pasqua e pochi giorni dopo si replicherà per il lungo ponte fra la festa della Liberazione il 25 aprile e il primo maggio. L’assessore regionale ai Trasporti, Alessandro Aricò, e il dirigente Salvatore Lizzio hanno messo a punto il bando che servirà a selezionare la compagnia che attiverà il treno.

Segui il canale AgrigentoOggi su WhatsApp