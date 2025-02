Scoperta una discarica abusiva di pezzi meccanici di auto e rifiuti speciali in un’area di campagna, a poche centinaia di metri dal corso del fiume Magazzolo, in territorio di Santo Stefano di Quisquina. L’area è stata sequestrata dai carabinieri, collaborati dal personale di Arpa di Agrigento, con il coordinamento della Procura della Repubblica. Il proprietario del terreno è stato denunciato, in stato di libertà, per reati ambientali.

Gli uomini dell’Arma e i tecnici di Arpa, sono entrati in azione nell’ambito di un servizio d’iniziativa in materia ambientale. Il blitz è scattato l’altra mattina. Nell’insolito deposito, rinvenuti, anche immersi nella vegetazione, pezzi di autoveicoli dismessi, contenitori con liquidi verosimilmente olii e altre sostanze e rifiuti speciali. Per di più tra i rottami si dovrà verificare il contenuto e se risultano tracce di sostanze nocive. L’Arpa ha proceduto a prelievi e campionamenti. All’intera area sono stati posti i sigilli.

