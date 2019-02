Menfi, scossa di magnitudo 2.3, il sindaco: “Al momento nessuna emergenza”

Un sisma di magnitudo 2.3 della scala Richter è stato registrato nella serata di ieri, domenica 3 febbraio, dall’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia, a Menfi, nella Valle del Belice. L’epicentro è stato individuato a 22 km di profondità. La scossa non ha messo in allarme i residenti. “Siamo sereni, al momento non c’è alcuna emergenza, situazione sotto controllo”, riferisce la sindaca Marilena Mauceri.