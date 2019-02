Chiudono 7 cuccioli in una busta di plastica: evitata strage, indaga la polizia locale

Sette cuccioli di cane dentro un sacchetto di plastica chiuso e sigillato. L’episodio si è verificato a San Giovanni Gemini.

Alcuni passanti hanno notato la busta di plastica abbandonata per strada muoversi continuamente. Quando la gente si è avvicinata per capire cosa ci fosse dentro ecco la scoperta: sette cuccioli di cane abbandonati all’interno di un sacchetto con il chiaro intento di ucciderli.

Il primo cittadino di San Giovanni Gemini ha dato mandato al Comandante della Polizia Locale Concetta Narisi di avviare indagini e scoprire l’autore di questo folle gesto. Intanto i cuccioli sono stati messi in salvo e attualmente si trovano in affidamento all’associazione “Una zampa per amica” di Olga Mangiapane, da tempo impegnata in aiuto degli animali.