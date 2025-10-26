“Noi nicareddri, prima di andarci a coricare, mettevamo sotto il letto un cesto di vimini, che nottetempo i cari morti avrebbero riempito di dolci e di regali che avremmo trovato il 2 mattina, al risveglio”. Le parole le abbiamo prese in prestito dal grande Andrea Camilleri, che così raccontava l’1 e 2 novembre, una bella festa in Sicilia per ricordare chi non c’era più, e farli amare dai più piccoli ai quali i morti “portavano” i giocattoli. Il 9 novembre prossimo, la settimana successiva al weekend dedicato alla Commemorazione dei Defunti, grazie al trekking urbano nel centro storico di Licata, si potrà rivivere quelle atmosfere.

Il trekking urbano del 9 novembre sarà questo e molto altro ancora. La “Festa dei Morti” ed Hallowen hanno origini simili, nel corso della passeggiata sono previsti dei racconti perché i due eventi si assomigliano e cosa, almeno all’inizio, avevano in Comune. Non sarà un trekking del mistero, ma la suspense non mancherà. Previste visite alle antichissime cripte delle chiese di Licata, dove i morti venivano “messi a scolare” prima della sepoltura, e si andrà alla scoperta di angoli del centro storico, sconosciuti ai più, dove si riunivano i “Rianeddri”, dove tenevano consiglio i “Fili di No’”. Dalla voce di storici ed appassionati di tradizioni popolari, sarà possibile ascoltare il racconto di ciò che la “Festa dei Morti” ha rappresentato per secoli.

“Vi condurremo in un luogo in cui, secondo la tradizione, ad ogni luna piena un cavallo bianco corre a perdifiato e nitrisce – si legge in una nota degli organizzatori -. Conoscete la storia dei Tre Frati di Licata? No? Allora è arrivato il momento di raccontarvela. E poi spazio alla teatralizzazione di brani di notissimi autori siciliani, e non solo, che descrivono quei giorni. Ma che “Festa dei Morti” sarebbe senza i Pupi di Zuccaro e la Frutta Marturana? Durante la passeggiata faremo una sosta al Baglio Sant’Angelo per farvi degustare i dolci della tradizione, ed anche qui le sorprese non mancheranno. Le zucche di Halloween? Tranquilli, c’è un luogo “magico” a Licata, dove crescono, e qualcuno dice che da quelle parti si aggira Jack O’ Lantern, E poi tante, altre, sorprese riservate a chi camminerà con noi il 9 novembre”.

Per iscriversi, ed ottenere tutte le informazioni del caso, basta chiamare il numero 3338728661.

Segui il canale AgrigentoOggi su WhatsApp