I Vigili del fuoco del comando provinciale di Agrigento sono intervenuti in viale Cannatello per lo scoppio di un incendio all’interno di un’abitazione. Nel rogo nessuna persona è rimasta coinvolta. I pompieri, idranti alla mano, hanno spento le fiamme e messo in sicurezza l’area interessata. L’incendio molto probabilmente è scaturito per cause accidentali. Verifiche in corso anche da parte degli agenti delle Volanti intervenute a supporto dei Vigili del fuoco.

