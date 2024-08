Una tredicenne ha minacciato con un coltello un ragazzino di 12 anni che per paura si è buttato dal balcone, al primo piano di una palazzina, finendo per sfondare il tetto di un garage. Il minorenne è rimasto ferito ed è stato portato al pronto soccorso dell’ospedale San Giacomo d’Altopasso dove i medici, dopo tutti i controlli ritenuti necessari, ne hanno disposto il ricovero. Ha riportato delle lesioni alla gambe.

La tredicenne invece è stata portata all’ospedale “Dei Bambini”, a Palermo, per essere sottoposta ad accertamenti ed esami. Tutto è accaduto in una comunità per minorenni tra Agrigento e Palma di Montechiaro. Dell’inquietante episodio si stanno occupando i carabinieri che hanno anche recuperato e sequestrato il coltello usato dalla ragazza per minacciare il dodicenne. L’adolescente non è, però, imputabile.