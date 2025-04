Tre persone risultano indagate per la morte del 62enne operaio di Camastra residente Naro avvenuta martedì mentre manovrava una betoniera. Sono i datori di lavoro dell’uomo per l’ipotesi di reato di omicidio colposo. La tragedia si è verificata in contrada “Fontanazze”, in territorio di Camastra.

Il pubblico ministero della Procura di Agrigento, Gaspare Bentivegna, titolare del fascicolo d’inchiesta, ha disposto l’autopsia per stabilire le sulle cause del decesso. Ad occuparsi dell’esame autoptico, che si svolgerà martedì pomeriggio, sarà il medico legale Alberto Alongi.

Ancora da chiarire se il 62enne è morto a causa di un malore o per un trauma. I carabinieri si stanno occupando delle indagini. I familiari della vittima sono assistiti dall’avvocato Diego Giarratana.

