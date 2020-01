Il prossimo 26 gennaio 2020 ci sarà un’evento al Teatro Pirandello di Agrigento nel quale il pianista Danilo Rea, il bassista Massimo Moriconi e il jazzista Alfredo Golino si esibiranno in un concerto in onore della famosissima cantante Mina dal titolo “Tre per Una, nelle canzoni di Mina “.