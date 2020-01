Il programma per la diciannovesima giornata di Eccellenza

Dopo il pareggio con il Castellammare di domenica scorsa, l’Akragas torna fra le mura amiche per affrontare l’Oratorio San Ciro e Giorgio di Marineo (reduce dal successo casalingo sul Geraci per 2 a 1). Una vittoria consentirebbe ai biancazzurri sia di allungare sulla Sancataldese qualora quest’ultima fosse battuta dallo Geraci nello scontro diretto o di mantenere intatte le sei lunghezze di distanza fra terza e quarta in graduatoria nel caso in cui la compagine di Sancataldo dovesse ottenere un risultato positivo , sia di non perdere contatto con le prime due della classe (impegnate rispettivamente a Favara e sul campo della Parmonval ).

Di seguito ecco il programma completo per la diciannovesima giornata del campionato di Eccellenza girone A.

Sabato 25 gennaio ore 14:30

C.U.S. Palermo – Cephaledium Calcio

Sabato 25 gennaio ore 15:00

Geraci – Sancataldese Calcio

Parmonval- Canicattì

Domenica 26 gennaio ore 14: 45

Akragas 2018-Oratorio S. Ciro e Giorgio

Domenica 26 gennaio ore 15 : 00

Don Carlo Misilmeri- Castellammare Calcio 94

Mazara Calcio – Monreale Calcio

Pro Favara – Dattilo Noir

Sporting Vallone- Alba Alcamo 1928