Tre morti nello scontro tra autovettura e un Tir

E’ di tre vittime il bilancio di un incidente stradale mortale avvenuto sulla provinciale 26 Pachino-Rosolini, nel Siracusano. Erano tre braccianti agricoli a bordo della stessa auto che stavano rientrando a casa al termine della loro giornata di lavoro sui campi. Si tratta di tre persone conosciute nella zona: Enzo Buscemi, 81 anni, detto “u tappitaru”; Sebastiano Di Pietro di 70, detto Borgosesia; e Pietro Calvo, 55 anni, conosciuto con il soprannome de “l’americano”.

Per cause ancora da accertare la vettura si è scontrata con un Tir che proveniva in direzione opposta. Due uomini sono morti sul corpo mentre il terzo è deceduto in ospedale. Sotto shock il conducente del Tir. Sul posto i vigili del fuoco che hanno estratto i corpi dalle lamiere dell’auto ed hanno messo in sicurezza i mezzi coinvolti.

Enzo Buscemi quando è stato estratto dall’auto era in vita. E’ così cominciata la disperata corsa verso l’ospedale ‘Di Maria’ di Avola. Il ferito appena giunto al nosocomio, è deceduto.