La Fondazione Teatro Pirandello ha incontrato Gaetano Aronica. Si è parlato di “Ombre” in programma il 7 e 8 maggio al Teatro di Agrigento. Si tratta di uno spettacolo che si recupera dal precedente cartellone, poi sospeso per la pandemia. Per questo motivo Aronica lancia un appello ai vecchi abbonati che già sono possessori di biglietto, chiede di confermare la loro presenza al teatro oppure dare la possibilità ad altri di acquistare il tagliando.