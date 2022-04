La pittrice Alejandra Borrelli presente in via Edison

Nel contesto degli cambi artistico-culturali tra l’Argentina e l’Italia, promossi da “Los Silvios” (gli artisti Silvio Benedetto – Silvia Lotti) sarà a Campobello di Licata presso lo Studio di via Edison, la nota pittrice Alejandra Borrelli. Si tratta di un’artista particolarmente conosciuta e amata per le sue opere imperniate sul paesaggio, in particolare sulla vastità della Patagonia. All’incontro parteciperanno ed esporranno loro opere: Diego Alù, Patrizia Di Natale, Calogero Alaimo, Angelo Monachello e Giovanni Rizzo. Inoltre saranno commentate opere di Sara Canale, Salvina Falsone, Pippo Di Giacinto, Cesar Caldarella e Diana Dowek.

Alejandra Borrelli sarà in Sicilia per conoscere e visitare le innumerevoli opere pubbliche (murales, sculture, piazze, mosaici) che il Maestro Silvio Benedetto ha realizzato sin dagli Anni Ottanta a Campobello di Licata. Altre importanti presenze di artisti argentini si svolgeranno a Campobello a partire dal 18 aprile con il pittore Daniel Omar Blanco, e la ceramista Graciela Lobos. Anche questi ultimi visiteranno “La Valle delle Pietre Dipinte” maestosa opera di Benedetto dedicata alla Divina Commedia, situata alla periferia della cittadina e interverranno ad un incontro con gli artisti siciliani nello spirito di aggregazione che caratterizza ogni evento dei Los Silvios in Italia e all’estero.

LORENZO ROSSO