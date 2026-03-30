Tre milioni fermi da vent’anni, Zicari: “Dove sono finiti? Subito strade e decoro urbano”

Tre milioni di euro sbloccati dopo oltre vent’anni e poi finiti nel silenzio. È l’interrogativo sollevato da Roberta Zicari, che torna sulla vicenda dei fondi provenienti da avanzi di bilancio 2001-2002, originariamente destinati a lavori mai avviati o completati e successivamente recuperati per interventi di decoro urbano.

“Lo scorso anno – ricorda Zicari – venivano sbloccati ben 3 milioni di euro, rimasti congelati per oltre due decenni. Si apprendeva dalla stampa che la Giunta, senza interpellare il Consiglio comunale o la città, avesse già deciso come utilizzarli”.

A distanza di un anno, però, resta il punto interrogativo: che fine hanno fatto quei fondi? E soprattutto, come si intende spenderli?

Per questo motivo, la consigliera ha presentato un atto di indirizzo con l’obiettivo di fare chiarezza sullo stato della procedura e proporre una destinazione concreta delle risorse. L’idea è chiara: intervenire su priorità visibili e urgenti per i cittadini.

“Ho chiesto – spiega – di utilizzare queste somme per il rifacimento del manto stradale, per l’acquisto di arredo urbano di design e per l’installazione di nuove pensiline per l’attesa degli autobus”.

Un’attenzione particolare viene riservata a San Leone, dove Zicari propone di completare il parco giochi con nuovi elementi di arredo dedicati ai più piccoli, con l’obiettivo di creare “una piccola oasi di bellezza” in uno dei luoghi più frequentati della città.

Il messaggio è diretto: “I nostri concittadini meritano strade sicure e una città decorosa”. E quei tre milioni, dopo vent’anni di attesa, non possono permettersi di restare ancora fermi.

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