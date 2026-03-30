Incidente stradale sulla Statale 115 alle porte di Sciacca, in contrada “Bordea”. A scontrarsi due auto e un’autocisterna. Nell’impatto una vettura si è ribaltata e il mezzo pesante ha perso una parte del carburante in strada Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco, il personale sanitario del 118.

Una donna, rimasta ferita, è stata trasferita al pronto soccorso dell’ospedale Giovanni Paolo II per le cure necessarie. Non versa in pericolo di vita. Ad occuparsi dei rilievi gli agenti della Polizia Stradale di Sciacca.

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