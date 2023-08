Tre gravi incidenti stradali si sono verificati durante la notte a Palma di Montechiaro e a Licata. E due i feriti gravi, uno trasferito al “Civico” di Palermo, l’altro in un ospedale che abbia la Rianimazione. A Palma di Montechiaro, è rimasto ferito un giovane motociclista. Il palmese è stato portato all’ospedale “San Giacomo d’Altopasso” di Licata da dove, proprio a causa del quadro clinico delicato, i medici hanno deciso per il trasferimento al “Civico” di Palermo. La dinamica dell’incidente è ancora da chiarire.

Due gli incidenti a Licata. Il primo è avvenuto lungo il centralissimo corso Serrovira dove si sono scontrati una vettura ed uno scooter con l’occupante del mezzo a due ruote seriamente ferito e che dovrà con ogni probabilità essere trasferito in un altro ospedale dell’Isola.

Ed è di sei feriti il bilancio dello scontro che si è verificato sulla statale 115, all’ingresso di Licata, per quanti arrivano da Agrigento in direzione Gela. Proprio all’incrocio con la via Gaetano De Pasquali, per cause ancora in corso di accertamento, si sono scontrate tre auto e tutte e tre hanno riportato danni ingenti. Sui tre mezzi c’erano, complessivamente, sei persone e tutte sono rimaste ferite. Sul posto, non appena è scattato l’allarme, sono intervenuti i carabinieri, la polizia, i vigili del fuoco e gli operatori del 118.

Sono stati questi ultimi a soccorrere i feriti ed a trasportarli al “San Giacomo d’Altopasso” per le cure del caso.