Tragedia in contrada “Safarello”, precisamente in via Riesi a Licata. Per cause in corso di accertamento, un giovane agricoltore ha perso la vita. Da una prima ricostruzione, era alla guida di un trattore, che si è ribaltato, dopo essere finito in un canalone. Il mezzo lo ha travolto e schiacciato.

Scattato l’allarme sul posto sono accorsi i vigili del fuoco del distaccamento di corso Argentina, un’ambulanza del 118 e le forze dell’ordine. Il personale sanitario ha potuto soltanto constatare l’avvenuto decesso. Ancora da chiarire la dinamica dell’accaduto.