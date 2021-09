Tre giornate di vaccinazioni anti Covid a Siculiana. L’iniziativa è fortemente voluta dall’amministrazione comunale e sostenuta dal direttore del distratto sanitario di Agrigento Ercole Marchica. “Tra i Comuni della provincia, Siculiana – afferma il sindaco Peppe Zambito – risulta in coda per percentuali di immunizzati al Covid 19. Una situazione preoccupante che necessita di interventi di sensibilizzazione, in particolare verso la fascia più giovane della popolazione”.

La somministrazione del vaccino avverrà nei locali del centro diurno dal 6 all’8 settembre. A gestire il punto vaccinale sarà l’Asp diAgrigento con il coordinamento del dottor Giuseppe Sinaguglia, insieme aimedici e ai sanitari dell’esercito. La Misericordia, l’Associazione donatorisangue e la locale Protezione civile garantiranno il supporto organizzativo. “Undoveroso ringraziamento – conclude il primo cittadino – all’Asp di Agrigento ein particolare al dottor Ercole Marchica per aver promosso l’iniziativa. Miauguro che i miei concittadini sappiano cogliere questa ulteriore opportunitàper vaccinarsi”.