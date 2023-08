Tre gattini lasciati al chiuso dentro ad una scatola sigillata e abbandonata in un terreno. Sono stati salvati da morte certa grazie all’intervento dei volontari del rifugio “Hope” di Agrigento. Stanno bene. Qualcuno ha tentato di ucciderli nel modo più atroce. “Tre piccole stelline portate in salvo – si legge in un post nella pagina Facebook del rifugio Hope, dove è stato pubblicato anche il video e la foto del salvataggio dei cuccioli -. Anche oggi nel nostro piccolo abbiamo cercato di cambiare il destino di qualcuno, ma con la consapevolezza ed il rammarico che purtroppo sarà sempre una piccola goccia in un oceano di indifferenza”.