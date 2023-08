Michele Curatolo: un Promotore culturale al Servizio del cinema e della Sicilia.

Michele Curatolo, nato a Messina, è una figura di spicco nel mondo delle politiche culturali e turistiche della Provincia di Messina. Con una laurea in scienze statistiche conseguita presso l’Università di Messina, Curatolo ha sviluppato una carriera ricca di esperienze in diversi settori legati all’arte e al cinema. È stato coinvolto nell’organizzazione del Taormina Film Fest, ha presieduto il Premio Nations Award Thinkingreen a Taormina e Venezia, ed è stato nominato console onorario dell’Uruguay in Sicilia nel 2021. Oltre a queste attività, ha anche prodotto il pluripremiato cortometraggio “896 nuvole”, che narra il caso di eccezionale guarigione di un paziente covid curato a Palermo.

Domenico Vecchio: Salve Michele, è un piacere avere l’opportunità di parlare con lei riguardo al cortometraggio “Pindaro” e alla sua ricca esperienza nel campo cinematografico. Cominciamo parlando di “Pindaro”. Qual è stata l’ispirazione dietro la produzione di questo cortometraggio e come è nata l’idea di promuovere le bellezze artistiche e territoriali siciliane attraverso una storia d’amore?

Michele Curatolo: L’idea alla base di “Pindaro” è stata quella di utilizzare una storia d’amore coinvolgente come veicolo per promuovere le meraviglie artistiche e territoriali della Sicilia. In particolare, ci siamo concentrati su Agrigento, che si appresta a diventare la capitale della cultura nel 2025. Stimolati dall’Assessorato ai beni culturali che non finirò mai di ringraziare, volevamo trasmettere l’unicità del paesaggio siciliano attraverso un’esperienza emozionale e coinvolgente.

Domenico Vecchio: È affascinante. Ci puoi parlare delle location principali in cui sono state girate le scene più suggestive di “Pindaro”?

Michele Curatolo: Abbiamo scelto di girare alcune delle scene più suggestive presso il Parco Valle dei Templi, un luogo iconico ad Agrigento. Le riprese hanno catturato l’atmosfera unica di Agrigento e le sue vedute mozzafiato. Sono grato alla direzione del Parco e all’amministrazione comunale per il loro sostegno e la loro disponibilità nell’accogliere il nostro progetto. In particolare ci tengo a ringraziare il sindaco Francesco Miccichè ed il direttore del parco Roberto Sciarratta e l’assessorato regionale ai beni culturali ovviamente.

Domenico Vecchio: Mi piacerebbe sapere di più sul cast di “Pindaro”. Come è stato selezionato il cast e quali eccellenze artistiche agrigentine sono state coinvolte?

Michele Curatolo: La scelta del cast è stata un’importante collaborazione con il regista Andrea Basile. Abbiamo cercato di valorizzare le eccellenze artistiche di Agrigento e abbiamo avuto la fortuna di avere il rinomato Gaetano Aronica come protagonista. Inoltre, la partecipazione eclettica del designer ed attore Samuele Mazza ha aggiunto un tocco di versatilità al nostro progetto, contribuendo a creare un cast talentuoso e diversificato.

Domenico Vecchio: È fantastico vedere il coinvolgimento di personalità locali nel progetto. Quali sono i piani di promozione per “Pindaro”?

Michele Curatolo: La fase promozionale di “Pindaro” inizierà a Venezia, con la proiezione in anteprima durante il gala di premiazione del Nations Award il 6 settembre presso l’hotel Ca’sagredo. Questa sarà solo la prima tappa del nostro viaggio promozionale, in quanto abbiamo pianificato la partecipazione a importanti festival nazionali ed internazionali.

Domenico Vecchio: È un percorso emozionante che attende il vostro cortometraggio. Michele, vorrei concludere con una domanda personale. Quali sono state le sfide più significative che avete affrontato durante la produzione di “Pindaro”?

Michele Curatolo: Fortunatamente, durante le riprese non abbiamo incontrato problemi di rilievo, il che è stato un grande vantaggio. Abbiamo lavorato in stretta collaborazione con il Sindaco Micciché, ed è stato sorprendente vedere quanto fosse presente e coinvolto nel progetto. La sua collaborazione e il supporto dell’amministrazione locale sono stati fondamentali per il successo del nostro cortometraggio. Non vediamo l’ora di vedere come “Pindaro” incanterà il pubblico in tutto il mondo! Sarà emozionante vedere le reazioni degli spettatori!