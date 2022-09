Un sessantenne agricoltore è rimasto ferito, in un incidente sul lavoro avvenuto, nelle campagne di Montevago. Stava trasportando uva con un trattore dotato di rimorchio, in un terreno di sua proprietà, quando il mezzo in un punto di forte pendenza, lo avrebbe travolto. Sul posto è intervenuto l’elisoccorso, e il sessantenne è stato trasportato in ospedale. Non sarebbe in pericolo di vita.