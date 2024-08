Travolto da un’auto in corsa mentre faceva jogging nella zona industriale a Palma di Montechiaro. L’autista si è subito fermato e ha prestato i primi soccorsi nell’attesa dei sanitari del 118. A restare ferito un 51enne trasferito in ambulanza all’ospedale “San Giacomo d’Altopasso” di Licata dove i medici lo hanno curato e medicato. Sul luogo dell’incidente sono intervenuti i poliziotti delle Volanti del Commissariato di Palma che si sono occupati die rilievi per ricostruire la dinamica del sinistro stradale.