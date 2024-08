Solito copione e solita truffa del finto carabiniere. L’ultimo episodio in ordine di tempo a Siculiana. Una pensionata di 89 anni, dopo aver ricevuto una telefonata da un falso maresciallo dell’Arma, ha consegnato i suoi gioielli. Il bottino non è stato ancora quantificato. Le modalità sono sempre le stesse. Una telefonata in casa da un finto carabiniere che chiede soldi al fine di evitare guai giudiziaria ad un familiare della vittima designata.

In questo specifico caso il truffatore ha detto all’anziana che la figlia era stata coinvolta in un incidente stradale e che avrebbe dovuto pagare per evitarle spiacevoli conseguenze. Così è avvenuto ma soltanto in un secondo momento la pensionata ha scoperto che la congiunta stava bene e non aveva provocato alcun sinistro. Al via le indagini per risalire a questi truffatori che ormai da mesi mettono a segni colpi in provincia di Agrigento.