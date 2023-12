Travolto mentre si accingeva ad attraversare la strada da un’auto condotta da una cinquantenne agrigentina. Vittima dell’investimento un quarantenne, anche lui agrigentino, rimasto ferito in varie parti del corpo, ma che fortunatamente non corre pericolo di vita. L’incidente si è verificato ieri in via Empedocle ad Agrigento, a pochi metri dal parcheggio pluripiano.

Il pedone è stato sollevato da terra ed è ricaduto pesantemente sull’asfalto. Un impatto violento E’ stato stabilizzato dal personale sanitario di un’ambulanza del 118 e trasportato al pronto soccorso dell’ospedale “San Giovanni di Dio”, dove è stato curato e medicato, tenuto in osservazione e sottoposto a tutti gli esami del caso.

Gli agenti della polizia municipale hanno eseguito i rilievi per stabilire l’esatta dinamica dell’incidente stradale.