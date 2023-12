Ricoverato in uno dei reparti dell’ospedale “Giovanni Paolo II” di Sciacca, dopo avere preteso un’immediata visita medica, ha dato in escandescenze contro il personale sanitario sferrando uno schiaffo al volto ad una delle infermiere di turno. Ad intervenire, verso le 14 di sabato, al presidio ospedaliero sono stati i carabinieri della Compagnia cittadina, che hanno ricostruito cosa era effettivamente accaduto.

A finire nei guai è stato un pensionato di 73 anni, denunciato, in stato di libertà, alla Procura della Repubblica di Sciacca, per le ipotesi di reato di lesioni cagionate a personale sanitario esercente una professione sanitaria ed interruzione di pubblico servizio. L’anziano non ha voluto saperne di attendere il suo turno ed ha colpito l’infermiera del reparto, una ultracinquantenne saccense, che aveva provato a calmarlo.