Travolto e schiacciato dall’albero che stava tagliando. Un operaio forestale, cinquantottenne, di Cammarata, è rimasto gravemente ferito. Dopo le prime cure del caso prestatigli direttamente sul posto, con l’elisoccorso è stato trasportato all’ospedale Civico di Palermo. L’incidente, la cui dinamica è ancora al vaglio dei carabinieri, s’è verificato l’altra mattina in contrada “Piani” in territorio di Cammarata.

Per l’operaio un intervento di routine giornaliero, stava per trasformarsi in tragedia. Secondo una ricostruzione dell’accaduto era impegnato a tagliare un albero, e all’improvviso la pianta lo ha investito in pieno. Sul posto sono accorsi i carabinieri della Compagnia di Cammarata e gli operatori sanitari di un’autoambulanza del 118. Quest’ultimi hanno effettuato il primo intervento.

E’ stato chiesto l’elisoccorso, giunto poco più tardi da Caltanissetta, e atterrato in un campo vicino. Quindi è stato effettuato il trasferimento del paziente al Civico. Allo sfortunato lavoratore sono stati diagnosticati diversi traumi sparsi su varie parti del corpo.