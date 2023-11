“Bisogna scendere in campo con coraggio e mantenere un equilibrio tattico”. Mister Marco Coppa alla vigilia del match contro la Nuova Igea Virtus, in sala stampa, racconta la preparazione e lo spirito con cui i suoi si apprestano a giocare in un campo “difficile, contro una squadra tra le più impegnative e guidati da un allenatore esperto”. Nonostante la squadra di Barcellona Pozzo di Gotto sia più bassa in classifica dell’ Akragas, per Coppa la realtà è diversa. “Hanno una mentalità diversa, una mentalità che l’ anno scorso ha consentito loro di salire di categoria”.Guardando al campionato, per il tecnico si tratta di una classifica veritiera, una posizione meritata anche per l’ Akragas che “bisogna ricordare ha vinto diverse partite anche fuori casa con squadre che lottano per i primi posti”. Non bisogna comunque abbassare la guardia però “perché – ha concluso Coppa- le cose possono cambiare, non credo che le società resteranno ferme, tra poco si riaprirà il mercato per cui anche le ultime potranno darci filo da torcere”