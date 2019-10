Travolto da auto mentre attraversa la strada. Ragazzo in ospedale

Stava attraversando la strada, e all’improvviso è stato investito da un’auto in transito. Un sedicenne favarese è rimasto ferito in diverse parti del corpo, ed è finito in ospedale. E’ successo ieri sera. Teatro dell’accaduto la strada a ridosso della Piazzetta della Pace, nel centro di Favara. Il ragazzo è stato trasferito in ambulanza, al pronto soccorso dell’ospedale “San Giovanni di Dio”, per le cure del caso.

I medici gli hanno riscontrato una ferita alla testa, con conseguente trauma cranico, ed escoriazioni sparse sul corpo. Per fortuna non versa in pericolo di vita.

Alla guida dell’auto un 18enne di Favara, neopatentato. Ha aspettato l’arrivo dei carabinieri della Tenenza di Favara. È stato sottoposto all’etilometro, per verificare se avesse consumato alcolici prima di mettersi alla guida della propria auto. E’ risultato sobrio. I militari dell’Arma hanno effettuato i rilievi, che serviranno a ricostruire l’esatta dinamica di quanto accaduto.