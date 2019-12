Travolto da auto in corsa vicino la caserma, ferito poliziotto

Appena uscito dalla caserma Anghelone, mentre stava attraversando la strada, è stato investito da un’automobile in transito. Un poliziotto in servizio alla Questura di Agrigento è rimasto ferito, trasferito e ricoverato in ospedale.

Teatro dell’incidente stradale, accaduto l’altra mattina, la via Francesco Crispi. L’agente è stato travolto da una Mercedes, condotta da un agrigentino.

Dopo l’urto il pedone è rovinato sul selciato. Sul posto sono intervenuti i Vigili urbani, e un’ambulanza. Il ferito è stato trasportato al pronto soccorso del presidio ospedaliero “San Giovanni di Dio”. Ha riportato alcune fratture, una delle quali ad una gamba, ed altri traumi sparsi.

Gli agenti della squadra Infortunistica della polizia Locale si sono occupati dei rilievi.