Tragedia oggi pomeriggio in contrada “Piddu” a Lampedusa, dove una donna di 52 anni, Angela Bono, è morta scacciata dal cancello della sua residenza. Alcuni passanti hanno cercato di aiutarla ma non c’è stato niente da fare.

Vani, purtroppo, i tentativi di rianimarla da parte del personale sanitario del 118.

Sul luogo sono intervenuti anche i carabinieri della Tenenza di Lampedusa e i vigili del fuoco. Dalla ricostruzione, sembrerebbe che il cancello scorrevole sia uscito dalle guide finendole addosso.

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