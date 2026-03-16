Un ventisettenne di Sciacca è rimasto ferito dopo un’aggressione che si sarebbe verificata nella tarda serata di sabato nel centro storico dell’abitato saccense. Il giovane, noto alle forze dell’ordine, sarebbe stato accoltellato.

E’ stato portato al pronto soccorso dell’ospedale “Giovanni Paolo II” per le cure necessarie. L’uomo non sarebbe in pericolo di vita, e sarebbe stato già ascoltato dai poliziotti del locale Commissariato.

Sono state avviate le indagini per ricostruire la dinamica dell’accaduto. Non si conosce al momento il movente dell’aggressione.

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