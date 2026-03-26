E’ stata investita da un’auto sul lungomare “Todaro”, a Palma di Montechiaro. Una ventitreenne è stata portata al pronto soccorso dell’ospedale San Giacomo d’Altopasso di Licata. Non è per sua fortuna in pericolo di vita. L’automobilista invece di fermarsi e prestare soccorso alla giovane si è allontanato.

I carabinieri della Stazione cittadino hanno avviato le indagini. Presentata una denuncia a carico di ignoti. La Procura di Agrigento ha aperto un fascicolo d’inchiesta per il reato di omissione di soccorso.

Gli investigatori dell’Arma hanno già verificato la presenza di impianti di videosorveglianza sul lungomare Todaro. L’obiettivo è identificare e rintracciare il “pirata” della strada. Rischia la denuncia e la sospensione della patente.

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